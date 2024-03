Analog Devices Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es einen Anstieg positiver Kommentare über Analog Devices in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Analog Devices unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Analog Devices im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 1,74 % aus, was 0,29 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,03 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Analog Devices erwartet. Insgesamt liegen 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Analog Devices. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 217,5 USD, was eine Performance von 9,72 Prozent für die Zukunft bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung, da zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (1 "Schlecht", 1 "Gut"). Insgesamt wird Analog Devices hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.