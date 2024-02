Analog Devices Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Analog Devices diskutiert, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Analog Devices-Aktie überkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 7 Tage. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Analog Devices mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,56 um 72 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Analog Devices nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".