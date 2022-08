Analog Devices-Aktie: Die Berichtssaison für das zweite Quartal geht in ihre letzte Runde!

Finanztrends Video zu Analog Devices



Die Ergebnisse der vergangenen Woche fielen größtenteils negativ aus. Von den S&P 500-Unternehmen, die bisher ihre Gewinne gemeldet haben, haben etwa 62,3 % die Gewinnschätzungen übertroffen, 1,4 % haben ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt und 36,3 % haben die Erwartungen verfehlt. Die Unternehmen wie Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN), Roblox Inc. (NYSE:RBLX) und Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) haben alle enttäuschende Ergebnisse gemeldet.… Hier weiterlesen