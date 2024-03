Analog Devices Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse der Analysten in Bezug auf Analog Devices zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Bewertung "Gut", 3 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" verliehen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 193,51 USD. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 12,4 Prozent und das mittlere Kursziel wird auf 217,5 USD festgelegt. Dies wird als positive Entwicklung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Analog Devices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,48 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -5,75 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,23 Prozent gestiegen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei durchschnittlich 492,97 Prozent, wobei Analog Devices mit einer Rendite von 488,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 185,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 193,51 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 192,71 USD, was einen Abstand von +0,42 Prozent zur Aktie bedeutet, und somit auch zu einer Bewertung von "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.