Analog Devices Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Aktie von Analog Devices zeigt interessante Trends. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 184,72 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 195,2 USD, was einem Unterschied von +5,67 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 192,21 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,56 Prozent). Das ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Analog Devices also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 Tage liegt bei 40,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 49,06, ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs schneidet die Aktie von Analog Devices unterdurchschnittlich ab. Die Rendite im vergangenen Jahr beträgt 4,48 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 488,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 9,72 Prozent, wobei Analog Devices aktuell 5,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 217,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 11,42 Prozent vom letzten Schlusskurs von 195,2 USD bedeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Analog Devices also von den Analysten ein "Gut"-Rating.