Analog Devices Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Analog Devices betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Analog Devices weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 182,82 USD mit dem aktuellen Kurs (198,87 USD) vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +11,52 Prozent, und somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Analysten bewerten die Aktie von Analog Devices derzeit insgesamt mit "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (218,19 USD) zeigt ein Aufwärtspotential von 9,71 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Analog Devices als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,85, das insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ist, der 69,59 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".