Analog Devices Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Diskussionen rund um Analog Devices in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Darüber hinaus wurden auch acht Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, wobei 5 davon als positiv und 3 als negativ bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung als "Gut" Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Analog Devices ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,56 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 72 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 70. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Analog Devices wurden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht" für Analog Devices.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Analog Devices derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 183,33 USD, während der Kurs der Aktie bei 192,36 USD liegt, was einer Abweichung von +4,93 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 190,5 USD, was einer Abweichung von +0,98 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral"-Wert bezeichnet wird. Insgesamt ergibt dies daher eine Bewertung als "Neutral" für Analog Devices.