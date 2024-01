Analog Devices Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Analog Devices wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 22,06 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt unserer Analyse führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Analog Devices derzeit 19,56 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -21,57 Prozent für Analog Devices, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 43,31 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Informationstechnologie"-Sektor hat Analog Devices jedoch eine Überperformance von 12,45 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auch hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Aktie von Analog Devices eine starke Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Analog Devices basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.