Analog Devices Aktie: Alles nach Plan!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV von Analog Devices mit 19,56 deutlich unter dem Durchschnitt. Dies entspricht einer Abweichung von 73 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können auch die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Im Fall von Analog Devices wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was insgesamt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Analog Devices-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 183,68 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 187,54 USD liegt, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse von 18 Analysten ergab, dass die Aktie von Analog Devices auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft wird. Für die kurzfristige Perspektive wird die Aktie als "Neutral" betrachtet. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 219,38 USD, was einer Erwartung von 16,98 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".