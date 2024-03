Anagenics Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis wird nun Anagenics bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass die Anagenics-Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 64,71, was bedeutet, dass Anagenics weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Anagenics eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Aktivität der Diskussionen im Internet kann das Sentiment für Aktien verstärken oder verändern. Bei Anagenics wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Anagenics von 0,012 AUD eine Entfernung von -40 Prozent vom GD200 (0,02 AUD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 AUD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Demnach wird der Kurs der Anagenics-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Anagenics wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.