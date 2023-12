Anagenics Aktie: Das liegt auf Eis

Die Anleger-Stimmung bei Anagenics ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Anagenics keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wurde als neutral bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen zu erkennen waren. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde als neutral eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Anagenics das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist der RSI einen Wert von 33,33 auf, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,021 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +5 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Abstand von +5 Prozent aufweist und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung bei Anagenics positiv ist, das Sentiment und der Buzz jedoch als neutral eingestuft werden. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.