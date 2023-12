Anagenics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. In diesem Fall liegt der Anagenics-RSI bei 33,33, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Anagenics.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in diesem Zeitraum überwiegend eine positive Richtung. Auch die Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Anagenics waren überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anagenics-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,021 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) weist eine ähnliche Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Betrachtung der Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im normalen Bereich liegt und auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Anagenics eine Gesamtbewertung als "Neutral".

