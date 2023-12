Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii As Adr Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten. Anhand des RSI bewerten wir die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,79 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii zeigt gemischte Reaktionen. Während in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden, lag in den vergangenen Tagen das Hauptaugenmerk auf den positiven Aspekten, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii Aktie eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Mit einem Kurs von 0,95 USD und einer Distanz zum GD200 von +35,71 Prozent sowie einem GD50 Stand von 0,76 USD und einem Abstand von +25 Prozent, erhält die Aktie gute Bewertungen aus dieser Sicht.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.