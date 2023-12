Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii As Adr Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie beträgt aktuell 66 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Wertes.

Insgesamt ergibt sich somit für die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie eine Einschätzung als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen.