Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii As Adr Aktie: Die Bären zittern!

Die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Indikatoren. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,11 USD liegt, was einer Abweichung von +48 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,91 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +21,98 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,93 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,97, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet, ergibt eine neutrale Bewertung. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die technische Analyse, den RSI und die Anlegerstimmung.