Anaconda Mining Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Signal Gold besonders in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Signal Gold. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Signal Gold-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Signal Gold weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Signal Gold.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Signal Gold zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Signal Gold. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -41,3 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.