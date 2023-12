Anacle Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anacle-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem RSI von 44,44 als neutral betrachtet wird, weder überkauft noch überverkauft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen ähnlichen Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Software) wird Anacle als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 46,48 liegt, ein Abstand von 4 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 44,54. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anacle neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Anacle mit einer Rendite von -26,76 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 19 Prozent hinterherhinkt. Die "Software"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,24 Prozent, während Anacle um 33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.