Anacle Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anacle bei 46, was bedeutet, dass die Börse 46,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Anacle zahlt. Dieser Wert liegt 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Software", der momentan bei 42 liegt. Aufgrund des höheren KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft und daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Anacle eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anacle daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Schwankungen in der Stimmung für Anacle in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Anacle vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Anacle einen Wert von 100, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Anacle.