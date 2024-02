Anacle Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Anacle-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,29 HKD liegt. Der Aktienkurs von 0,36 HKD weist somit einen Abstand von +24,14 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,32 HKD, was einer Differenz von +12,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Anacle 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Anacle eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Anacle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -17,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,99 Prozent für Anacle. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,44 Prozent, und Anacle lag 14,94 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Anacle ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse 9,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Anacle zahlt, was 77 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.