Anacle Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anacle wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Anacle-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Anacle überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und Buzz um die Anacle-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anacle zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Anacle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Anacle auf 0,29 HKD geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,36 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,32 HKD, was einen Abstand von +12,5 Prozent bedeutet und somit zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält Anacle insgesamt die Note "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Anacle derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,45 % für "Software". Mit einer Differenz von lediglich 6,45 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.