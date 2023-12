Ana Holdingsadr, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung von Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Ana wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,63 Punkten, was bedeutet, dass die Ana-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI25-Wert liegt bei 58,19, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Ana insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf Dividendenrendite kann ein aktueller Investition in die Aktie von Ana bei einer Rendite von 1,01 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,39 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Ana ergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.