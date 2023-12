Ana Holdingsadr Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Ana bewerten wir sie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ana-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ana für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ana derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,17 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ana-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Ana ist die Diskussionsintensität durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ana.

Sollten Ana Holdingsadr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ana Holdingsadr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ana Holdingsadr-Analyse.

Ana Holdingsadr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...