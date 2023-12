AnGes Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Anges als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anges-Aktie ergibt sich ein Wert von 92,31 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 88,89 für den RSI25, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des "Buzz" in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage zu der Anges-Aktie gab. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Anges-Aktie wider. Es gab in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Anges-Aktie mit einem Kurs von 70 JPY inzwischen -16,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -32,94 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.