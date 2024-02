AnGes Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Anges ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen der Anleger ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen zu bewerten. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI für Anges liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht derzeit bei 36,36, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Anges liegt bei 93,84 JPY, während der Aktienkurs bei 82 JPY liegt, was einem Abstand von -12,62 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 72,34 JPY, was einer Differenz von +13,35 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Anges führt.