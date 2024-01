AnGes Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Anges wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Anges bei 99,86 JPY verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 76 JPY ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch im neutralen Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger äußerten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Anges, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Anges.