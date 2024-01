AnGes Aktie: Quo vadis?

Die Aktie von Anges wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 100,75 JPY bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 80 JPY, was einem Unterschied von -20,6 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 79,7 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt in diesem Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Anges gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Anges liegt bei 28, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 53,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen im Zusammenhang mit Anges. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Anges bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.