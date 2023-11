AnGes Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Anges zeigt eine Bewertung von 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine neutrale Situation mit einem Wert von 52 hin. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Anges eingestellt waren. Es gab drei Tage mit positiven Themen und keinen negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anges bei 106,87 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 82 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -6,73 Prozent auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Anges. Die Aktie wird daher als "neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es nicht wesentlich mehr oder weniger Aufmerksamkeit als normal erhalten hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "neutral" für die Aktie.