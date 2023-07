Amyris Quartalszahlen Preview: Umsatzwachstum von +20,90% erwartet, Aktienkurs steigt

Das 2003 gegründete Unternehmen Amyris hat seinen Hauptsitz in EmeryVille, Vereinigte Staaten. Es ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Kosmetik-, Gesundheits- und Wellnessbranche.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und konnte seine Position am Markt festigen. Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal 2022 wird in 121 Tagen veröffentlicht und Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen.

Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +20,90% auf 79,06 Mio. EUR steigt. Dies wäre ein beeindruckender Sprung für das Unternehmen. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +45,50% fallen auf -105,69 Mio. EUR.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von +95,00% und einem Gewinnanstieg von...