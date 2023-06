Amyris Inc. erwartet massiven Umsatzsprung im Quartalsbericht: Prognose und Ausblick

Amyris Inc. mit Sitz in Emeryville, USA, wird in 38 Tagen seinen Quartalsbericht für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Amyris-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Amyris-Aktie beträgt derzeit 337,18 Mio. EUR. Anleger und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Amyris einen Umsatz von 59,52 Mio. EUR, nun wird ein Sprung um +324,70 Prozent auf 252,78 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +171,40% zurückgehen und bei -36,51 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +95,00 Prozent steigen und...