Amyris Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Amyris in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit um das Unternehmen deuten darauf hin, dass es aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen zu Amyris gab, was im Durchschnitt einem positiven Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,0025 USD einem potenziellen Anstieg um 59900 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenpolitik von Amyris liegt mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amyris-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend einen negativen Verlauf aufweist. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (0,56 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0.0025 USD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,01 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Aktie von Amyris basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.