Amyris Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Amyris diskutiert, was sich auf das Anleger-Sentiment ausgewirkt hat. An zwei Tagen dominierten zwar positive Themen die Diskussion, jedoch überwog an den anderen acht Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Amyris insgesamt als "Neutral" aufgrund dieses Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amyris-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0025 USD liegt, was einer Abweichung von -99,55 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-75 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Amyris in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch eine erhöhte Diskussionsaktivität und Aufmerksamkeit für die Aktie festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Amyris-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,83 Prozent erzielt, was 66,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 14,32 Prozent, wobei Amyris aktuell 66,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.