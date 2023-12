Amyris Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Amyris ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An einem Tag gab es zwar überwiegend positive Themen, jedoch dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Aktie von Amyris mit einer Rendite von -51,83 Prozent eine unterdurchschnittliche Performance auf, die um mehr als 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 6,58 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Amyris mit 58,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Amyris mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (8260,24 %) deutlich schlechter ab. Die Differenz von 8260,24 Prozentpunkten führt zur Bewertung "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Aktie von Amyris derzeit insgesamt mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Amyris aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 1,5 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 149900 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,001 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Amyris also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.