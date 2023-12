Amyris Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Armour Residential REIT":

In den letzten zwölf Monaten erhielt Amyris insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Amyris. Die durchschnittliche Kursprognose von 1,5 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 59900 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität rund um die Aktie von Amyris, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Rate der Stimmungsänderung bei Amyris entspricht einem "Neutral"-Rating, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Amyris beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Amyris diskutiert. Die Diskussion war an einem Tag überwiegend positiv, an vier Tagen überwiegend negativ, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Amyris heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiments.