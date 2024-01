Interssant für jeden United Therapeutics-Anleger!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Wert, ist United Therapeutics mit einem KGV von 13,54 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das KGV der Branche liegt bei 104,49, was einem Abstand von 87 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Es gab zehn Tage mit vorwiegend positiven Diskussionen und nur einen Tag, an dem die negativen Themen dominierten. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens United Therapeutics gesprochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 12,12, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut"-Signal gilt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der United Therapeutics als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 6 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel angesehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 302,83 USD, was einer Erwartung von 32,01 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".