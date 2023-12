Amyris Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amyris-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,74) bestätigt diese Einschätzung, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet Amyris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 15,06 Prozent gestiegen sind, resultiert eine Underperformance von -66,89 Prozent für Amyris. Selbst im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 15,06 Prozent erzielte, liegt Amyris um 66,89 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich.

Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität für Amyris ist hoch, was zu einer positiven Einschätzung führt. Hingegen weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Gemäß den Analystenmeinungen erhält Amyris insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 59900 Prozent entspricht. Die Analyse der Analysten führt daher insgesamt zu einer positiven Einschätzung.