Amyris Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Bestimmung überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Der RSI der Amyris-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 90 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (50) zeigt sich jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Amyris.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Amyris derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,58 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,001 USD) um -99,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,01 USD deutet auf eine Abweichung von -90 Prozent hin. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, wodurch ein "Schlecht"-Rating resultiert. Insgesamt erhält die Amyris-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Amyris mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8260,24 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 8260,24 Prozentpunkte beträgt.