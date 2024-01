Amyris Aktie: So nicht zu erwarten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Amyris von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,83 Prozent erzielt, was 106,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 54,3 Prozent, und Amyris liegt aktuell 106,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Amyris aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -8314,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Amyris daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amyris-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (70,49) ist zu erkennen, dass die Aktie hier überkauft ist. Daher ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Amyris.