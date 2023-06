Amyris Aktie: Prognose für die Quartalszahlen am 07.08.2023

In genau 39 Tagen legt das in EmeryVille, USA ansässige Unternehmen Amyris seine Bilanz für das zweite Quartal vor. Doch was können Aktionäre angesichts von Umsatz und Gewinnprognosen erwarten? Und wie entwickelt sich der Kurs der Amyris Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die verbleibenden 39 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen durch die mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 372,64 Millionen Euro gelistete Amyris Aktie sind spannend sowohl für Anleger als auch Analysten. Die Analyseexperten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal auf Basis aktueller Datenanalysen. Nach einem Umsatz von 59,80 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 wird jetzt ein Sprung um +324,70 Prozent auf insgesamt rund 253,97 Millionen Euro erwartet. Auch eine Verringerung des bisherigen Verlustes um...