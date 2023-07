Amyris Aktie: Positive Quartalszahlen erwartet - Umsatzplus und Gewinnsteigerung prognostiziert

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Amyris aus EmeryVille, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre und Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Derzeit hat die Amyris Aktie eine Marktkapitalisierung von 370,36 Millionen Euro. Was können wir in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Wie entwickelt sich die Amyris Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser von einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Amyris einen Umsatz von 64,83 Millionen Euro. Für das kommende Quartal rechnet man mit einem Anstieg um +20,90 Prozent auf 78,39 Millionen Euro. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +45,50 Prozent auf -104,79 Millionen Euro fallen.

Auf Jahresbasis zeigen sich...