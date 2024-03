Amyris Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Amyris wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was insgesamt zu einem guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Amyris-Aktie eine Performance von -51,83 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um 39,78 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -91,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor liegt Amyris mit einer Unterperformance von 91,61 Prozent schlecht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einstufung für die Aktie der Amyris abgegeben, wobei kein negatives Rating vorliegt. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,01 USD eine erwartete Kursentwicklung von 14900 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut" für die Aktie der Amyris.