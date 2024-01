Amyris Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Amyris wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um Amyris diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende steht Amyris im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien mit einer Dividende von 0 % niedriger da, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Amyris langfristig als "Gut" ein, basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Dabei wird ein durchschnittliches Kursziel von 1,5 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Amyris eine Performance von -51,83 Prozent gezeigt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche zu einer Underperformance von -126,39 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.