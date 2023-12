Amyris Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Dividendenrendite von Amyris liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs für Anleger unattraktiv ist. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche ergibt sich eine Differenz von -8273,88 Prozent zur Amyris-Aktie, was auf eine negative Bewertung der Dividendenpolitik hinweist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Amyris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Rückgang von -66,89 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für Amyris abgegeben, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Amyris liegt bei 1,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 59900 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ, was zu einer insgesamt negativen Einstufung führt. In den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer schlechten Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Amyris in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance aufweist und daher von Analysten und Anlegern überwiegend negativ bewertet wird.

Amyris kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Amyris jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amyris-Analyse.

Amyris: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...