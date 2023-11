Amyris Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Amyris in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einem guten Rating führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet dies als schlecht.

Betrachtet man die Bewertungen der Analysten, so erhielt Amyris in den letzten 12 Monaten eine gute Einschätzung. Es gibt keine aktuellen Updates und das mittlere Kursziel liegt bei 1,5 USD. Die Entwicklung wird als gut eingeschätzt.

Im Vergleich zur Chemikalienbranche hatte Amyris in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -88,36 Prozent. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor lag die Rendite deutlich darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.