Amyris Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Amyris in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die verstärkte Diskussion über Amyris und die steigende Aufmerksamkeit führten jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Amyris diskutiert, jedoch zeigte sich in den letzten ein, zwei Tagen eine vermehrte negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sehen Amyris insgesamt positiv, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 59900 Prozent entspricht. Daher erhielt die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalien (8342,36 %) weist Amyris mit einer Dividende von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.