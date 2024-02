Amylyx Pharmaceuticals löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Amylyx bei 38,62, was auf Neutralität hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Amylyx daher eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung von Anlegern und Nutzern in den sozialen Medien wird ebenfalls berücksichtigt. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Amylyx überwiegend positiv ist, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild in den sozialen Medien in Bezug auf Amylyx. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Amylyx von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,5 USD, was einer Erwartung von 129,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.