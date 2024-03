Amylyx Pharmaceuticals Aktie: In selten guter Lage!

Die Kommunikation im Internet kann entscheidend sein, um eine Aktie zu bewerten. In Bezug auf Amylyx haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Amylyx 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich "Gut" ausfallen. Aufgrund einer Kursprognose von 36,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 961,05 Prozent, was eine positive Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Amylyx eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Amylyx sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Amylyx diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich für Amylyx eine gemischte Bewertung aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.