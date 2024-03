Amylyx Pharmaceuticals Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an 13 Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Amylyx gab es in den letzten Tagen ebenfalls verstärkt negative Themen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Amylyx können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also für Amylyx in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Amylyx-Aktie mit einem Kurs von 2,87 USD inzwischen -79,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -83,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Amylyx insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 36,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1171,78 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Amylyx eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.