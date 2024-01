Amylyx Pharmaceuticals Aktie: Das ist die Höhe!

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Amylyx eingestellt waren. Es gab 12 Tage lang ausschließlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Amylyx daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Amylyx-Aktie bei 21,1 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 16,22 USD, was einem Unterschied von -23,13 Prozent entspricht. Deshalb wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 14,7 USD liegt über dem gleitenden Durchschnitt von 14,7 USD (+10,34 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Amylyx für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es bei Amylyx keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Amylyx für diese Stufe daher ein "Gut".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Amylyx liegt bei 26,59, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,92 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

