Amylyx Pharmaceuticals Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Amylyx liegt bei 33,19, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37. Dies wird ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet und mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Amylyx-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und die Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Amylyx auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen ebenfalls interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Amylyx in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Amylyx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,17 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,54 USD (-3,29 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt von 15,32 USD (+21,02 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amylyx-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.