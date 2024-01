Amylyx Pharmaceuticals Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Amylyx-Aktie abgegeben. Diese Bewertungen fielen durchweg positiv aus, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keiner "Neutral" oder "Schlecht" Bewertung. Somit ergibt sich ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Amylyx-Aktie.

Die Analysten haben kürzlich eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für die Aktie abgegeben, und ein durchschnittliches Kursziel von 36,5 USD festgelegt. Dies deutet auf ein Aufwärtspotential von 119,35 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,64 USD. Daher ergibt sich eine positive Empfehlung für die Amylyx-Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Häufigkeit der Beiträge im normalen Bereich lag.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Bewertung der Anleger-Stimmung ergibt somit ein "Gut"-Rating, da die überwiegend positiven Themen auf ein positives Anleger-Sentiment hinweisen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Amylyx derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 21,42 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,64 USD liegt, was einer Abweichung von -22,32 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,66 USD, was einer Abweichung von +13,51 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Amylyx-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält, basierend auf den Analystenbewertungen, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.